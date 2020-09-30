Соловьев дал совет Шукшиной, после ее писем с жалобами на рейтинговые ток-шоу

Знаменитая актриса обиделась на Андрея Малахова и решила просить помощи у главы государства.

Известный журналист Владимир Соловьев дал совет Марии Шукшиной. Ввнимание на актрису телеведущий обратил после ее обращения к Владимиру Путину.

Дочь ныне покойного писателя и режиссера Василия Шукшина решила искать помощи у президента после просмотра популярных телевизионных шоу со скандальными откровениями. Оценив контент, Шукшина схватила за голову и заявила, что «эти проекты заражают россиян вирусом бескультурья».

«Массмедиа давно стали антинародными…И мы уже видим эти последствия: озлобленность, сплошное потребительство, одиночество, пустота и разврат», — цитирует текст обращения Шукшиной ФАН.

Копию письма Мария Шукшина направила патриарху Кириллу, чтобы он тоже подключился к ситуации.

Владимир Соловьев усомнился, что президент и патриарх будут вмешиваться в данные вопросы, тем более «у нас в стране цензура запрещена».

«Написала [письмо] и написала. Ну и хорошо. У нас же в стране свобода слова. Дай бог ей здоровья. Она много лет замечательно занималась своей профессиональной деятельностью. Наверняка сеет доброе и разумное… Делает то, что считает правильным. Нужно написать письмо [Владимиру Путину] — хорошо», — отметил Владимир Соловьев.

Накануне Лидия Федосеева-Шукшина — мать Марии Шукшиной, отметила свой 82-й день рождения. Поздравить актрису собрались члены семьи, пишет сайт Актуальные новости.