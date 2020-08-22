«Театр абсурда с дешевым реквизитом»: Мария Шукшина намекнула на происходящее в ее семье

Актриса Мария Шукшина в Instagram намекнула на события, которые происходят в ее семье. При этом она завуалировала свой пост и привела другие примеры событий, которые сегодня обсуждает вся страна и которые ей совершенно непонятны.

«А скажите мне, друзья дорогие, у меня одной ощущение, что мы живем в театре абсурда? Каждый день преподносит очередную театральную миниатюру с участием новых или уже хорошо известных персонажей. Но нелепая бессмысленность событий скрывает в себе «о-го-го» какой смысл!» Мария Шукшина

Далее Шукшина привела заголовки из СМИ, где говорится о происходящем в Белоруссии, о состоянии Алексея Навального. По ее словам, все это напоминает ей «театр абсурда с дешевым реквизитом». Она не понимает, как люди допустили, что жизнь стала дорогой, а все остальное дешевым и мелким. По ее словам, сейчас идут «дешевые разборки в судах», «дешевые разборки политиков». Сейчас, как она считает, как никогда актуальна фраза писателя Омара Хайяма: «Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос».

Несколько дней назад Бари Алибасов, выписавшийся из психиатрической клиники, объявил о том, что решил развестись с матерью Марии Шукшиной Лидией Федосеевой. Пожилая актриса, которой уже 81 год, находится в шоке от случившегося. Она хотела бы переговорить с мужем, который ранее переписал ее квартиру на своего помощника, и понять мотивы его поступков.