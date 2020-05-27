Личная жизнь Марии Шукшиной: три брака, четверо детей и одно похищение

Пожалуй, самой запоминающейся работой Марии Васильевны можно назвать проект «Жди меня», который она вела вместе с Игорем Квашой. Невероятно искренняя и трогательная манера Марии сделала эту программу любимой у зрителей.
Однако мягкость и нежность уступают в характере Шукшиной железной воле. В этом можно убедиться, если чуть-чуть приоткрыть завесу личной жизни актрисы.
Студенческий брак – на свадьбе танцевала со свидетелем
В первый раз Мария надела обручальное кольцо, еще будучи студенткой. Она вышла замуж за однокурсника Артема Трегубенко. Интересно, что на этой свадьбе невеста танцевала вовсе не со своим женихом, а со свидетелем Алексеем Касаткиным.
Спустя несколько лет Мария и Артем расстались. Этому не помешало даже рождение дочери Анны.
Второй муж – встретились на выставке динозавров
После той памятной свадьбы, на которой Алексей Касаткин был свидетелем и не сводил влюбленных глаз с невесты, прошел добрый десяток лет.
Мария была уже разведена, Алексей – женат. Но это не помешало пробуждению чувств при встрече. А встретились они… на выставке динозавров.
«Конфетно-букетный» период был коротким – им хватило нескольких встреч, чтобы понять: это любовь. И Мария с Алексеем стали жить вместе.
Скоро у них родился сын, которого назвали Макаром. Маша была счастлива – они зарегистрировали брак, муж осыпал ее дорогими подарками, возил на курорты.
Похищение ребенка
Возможно, влюбленные и дальше жили бы счастливо, но… Брак с актрисой – это не брак с обычной женщиной. Профессия предъявляет свои требования. Маленькому Макару было всего полтора месяца, когда Марии пришлось улететь на съемки в другую страну.
Сын остался с няней. Узнав об этом, ребенка забрала свекровь Шукшиной, — она решила, что «брошенного» младенца требуется «спасать».
Шокированная няня позвонила Марии, и той пришлось пережить настоящую панику, — ведь она находилась далеко и не могла немедленно «разрулить» ситуацию.
Макара она забирала с полицией. Ужас, перенесенный молодой матерью, у которой отняли ребенка, остался с Марией навсегда. С Алексеем она рассталась.
Третий мужчина – «замуж не пойду»
В третий раз, встретив мужчину, которого полюбила, Мария наотрез отказалась скреплять отношения в загсе, – ей с лихвой хватило двух предыдущих браков. С Борисом Вишняковым, юристом, она жила в гражданском браке.
Скоро у пары родились очаровательные близнецы – Фома и Фока. Им было 4 года, когда Мария, забрав детей, ушла от Бориса. На этот раз уже ее обвинили в похищении детей – Вишняков сделал заявление для прессы, разгорелся громкий скандал…
К счастью, позднее Шукшина и Вишняков сумели наладить дружеские отношения, хотя жить вместе так и не смогли.
Борис наравне с Марией участвует в воспитании Фомы и Фоки. Похоже, мужчина все еще надеется на восстановление романтических отношений, но сердце своенравной красавицы – как неприступная крепость, его нелегко завоевать.
Что ж, сильным, ярким личностям всегда живется нелегко.
Мы желаем Марии Шукшиной, в первую очередь, — настоящего счастья. Состоявшаяся актриса, мать четверых детей и очаровательная женщина просто обязана быть счастливой!