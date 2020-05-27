Личная жизнь Марии Шукшиной: три брака, четверо детей и одно похищение

27 мая свой день рождения отмечает известная актриса и телеведущая Мария Шукшина. Ей исполняется 53 года. Поздравляем!

Пожалуй, самой запоминающейся работой Марии Васильевны можно назвать проект «Жди меня», который она вела вместе с Игорем Квашой. Невероятно искренняя и трогательная манера Марии сделала эту программу любимой у зрителей.

Однако мягкость и нежность уступают в характере Шукшиной железной воле. В этом можно убедиться, если чуть-чуть приоткрыть завесу личной жизни актрисы.

Студенческий брак – на свадьбе танцевала со свидетелем

В первый раз Мария надела обручальное кольцо, еще будучи студенткой. Она вышла замуж за однокурсника Артема Трегубенко. Интересно, что на этой свадьбе невеста танцевала вовсе не со своим женихом, а со свидетелем Алексеем Касаткиным.

Спустя несколько лет Мария и Артем расстались. Этому не помешало даже рождение дочери Анны.

Второй муж – встретились на выставке динозавров

После той памятной свадьбы, на которой Алексей Касаткин был свидетелем и не сводил влюбленных глаз с невесты, прошел добрый десяток лет.

Мария была уже разведена, Алексей – женат. Но это не помешало пробуждению чувств при встрече. А встретились они… на выставке динозавров.

«Конфетно-букетный» период был коротким – им хватило нескольких встреч, чтобы понять: это любовь. И Мария с Алексеем стали жить вместе.

Скоро у них родился сын, которого назвали Макаром. Маша была счастлива – они зарегистрировали брак, муж осыпал ее дорогими подарками, возил на курорты.

Похищение ребенка

Возможно, влюбленные и дальше жили бы счастливо, но… Брак с актрисой – это не брак с обычной женщиной. Профессия предъявляет свои требования. Маленькому Макару было всего полтора месяца, когда Марии пришлось улететь на съемки в другую страну.

Сын остался с няней. Узнав об этом, ребенка забрала свекровь Шукшиной, — она решила, что «брошенного» младенца требуется «спасать».

Шокированная няня позвонила Марии, и той пришлось пережить настоящую панику, — ведь она находилась далеко и не могла немедленно «разрулить» ситуацию.

Макара она забирала с полицией. Ужас, перенесенный молодой матерью, у которой отняли ребенка, остался с Марией навсегда. С Алексеем она рассталась.

Третий мужчина – «замуж не пойду»

В третий раз, встретив мужчину, которого полюбила, Мария наотрез отказалась скреплять отношения в загсе, – ей с лихвой хватило двух предыдущих браков. С Борисом Вишняковым, юристом, она жила в гражданском браке.

Скоро у пары родились очаровательные близнецы – Фома и Фока. Им было 4 года, когда Мария, забрав детей, ушла от Бориса. На этот раз уже ее обвинили в похищении детей – Вишняков сделал заявление для прессы, разгорелся громкий скандал…

К счастью, позднее Шукшина и Вишняков сумели наладить дружеские отношения, хотя жить вместе так и не смогли.

Борис наравне с Марией участвует в воспитании Фомы и Фоки. Похоже, мужчина все еще надеется на восстановление романтических отношений, но сердце своенравной красавицы – как неприступная крепость, его нелегко завоевать.

Что ж, сильным, ярким личностям всегда живется нелегко.

Мы желаем Марии Шукшиной, в первую очередь, — настоящего счастья. Состоявшаяся актриса, мать четверых детей и очаровательная женщина просто обязана быть счастливой!