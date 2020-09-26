«Все-таки сделали это»: Виктория Боня уехала на побережье Италии с теннисистом Маратом Сафиным

Бывшая участница «Дома-2» обескуражила поклонников, опубликовав совместные фото и видео с бывшей первой ракеткой мира. Многие заподозрили, что их связывают романтические отношения.

Виктория Боня в прошлом году отметила 40-летие, но она тщательно ухаживает за собой и может похвастаться моложавым видом. Также девушка много времени проводила в спортзале, чтобы иметь подтянутую фигуру. Со своим гражданским мужем Алексом Смерфитом бывшая участница «Дома-2» рассталась еще 2017 год, но они поддерживают дружеские отношения и вместе воспитывают дочку Анджелину.

Недавно Боня снова стала жить в Монако. Она обосновалась в роскошных апартаментах с красивым видом на побережье. Девушка предпочитает не афишировать личную жизнь после неудачного романа с французским миллиардером Пьером Андюраном. Однако иногда светская львица намекает, что не одинока. Поэтому многие были удивлены, когда Виктория неожиданно поделилась кадрами с импозантным мужчиной. Им оказался знаменитый хоккеист Марат Сафин. Они вместе на машине отправились в Италию.

По пути в другую страну Боня предстала мужчину поклонникам и назвала самым привлекательным теннисистом. «Почему-то я краснею, когда это говорю», — отметила девушка. Они добрались до уединенного места на холме. Сафин нес чемодан, а впереди виднелась вилла среди деревьев и колодец.

Позже Виктория и ее спутник отпраивлись на берег моря, где насладились красивым видом и сделали несколько совместных фото.

«Как классно иметь человека, который спонтанно готов сорваться в Италию не раздумывая ни минуты», — заявила светская львица.

На пост отреагировала ее подруга Маница. «Вы все-таки сделали это», — написала она, добавив эмоджи в виде сердца. Поклонники сразу стали приписывать Боне роман и заметили, что они с Сафиным хорошо смотрятся вместе. «Хорош. Надо брать», «К такой женщине, как не сорваться? Летел на всех парусах наверное», «Подходите друг другу», «А Марат ну просто красавчик!», «Виктория, я искренне желаю Вам простого, женского счастья», — прокомментировали пост подписчики. Некоторые вспомнили, что в одном из интервью Алена Водонаева говорила, что влюблена в Марата. Они решили, что виктория решила таким образом насолить давней знакомой.