«Говори на русском»: Боня показала, как общается с подросшей дочкой от ирландского миллиардера

Светская львица не скрывает: ее наследница растет не по годам смышленой и вдумчивой девочкой.

Виктория Боня в 2019 году переехала жить в Лондон. Она обустроилась в просторном особняке с дочкой Анджелиной Летицией. Свою наследницу модель отдала в престижную школу. Однако девочке не понравилась Англия с ее пасмурной погодой, поэтому уже спустя полгода они вернулись в Монако. Там бывшая участница «Дома-2» обосновалась с момента, как она познакомилась с отцом своей единственной наследницы — ирландским миллиардером Алексом Смерфитом. Экс-возлюбленные давно перестали быть парой, но поддерживают связь ради ребенка.

Не так давно Боня прилетала в Москву, но только на неделю. Она наслаждается светской жизнью в Монте-Карло. Однако девушка все реже ходит на тусовки, а люксовые наряды демонстрирует лишь во время вечернего променада. Так, очередной день она начала с того, что приготовила блины, а потом пообщалась с восьмилетней дочкой. Виктория запечатлела подросшую девочку, облаченную в розовые шорты и плюшевый джемпер морковного оттенка.

Кроха на английском языке поведала маме, где спрятала конфеты. «Ну говори на русском. Ты не сможешь есть конфетки, поэтому положишь конфетки сюда и будешь есть их в школе», — настаивала звездная мама.

«Дочка выросла. Мастерица растет», — заметила Боня.

К слову, Виктория каждую свободную минуту старается уделять наследнице. Она не часто ее показывает публике. Однако недавно телеведущая подловила дочку, которая примеряла ее туфли. Анджелина уже стремится выглядеть как ее звездная мама.