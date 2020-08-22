Отдых с шиком: Боня в босоножках Yves Saint Laurent за 74 тысячи рублей предстала на Миконосе

Виктория Боня недавно оказалась в неприятной ситуации. Девушка призналась, что ее апартаменты дважды обокрали. Теперь она старается не выдавать свое местоположение, чтобы злопыхатели не могли ей навредить. Как известно, в Лондоне она не прижилась, поэтому вернулась в Монако вместе с дочкой Анджелиной. Там девушка чувствует себя, как дома. В новой квартире с видом на побережье бывшая участница «Дома-2» встречает утро, а в вечерами наряжается для выходов в свет.

Недавно Боня вслед за Светланой Лободой отдохнула на Миконосе. На острове она повеселилась со своими подругами. Лишь накануне девушка опубликовала фото, сделанные на курорте. Для одной из вечерних прогулок она облачилась в мини-юбку и белую блузку с пышными рукавами. Образ дополнила миниатюрная сумочка и босоножки Yves Saint Laurent, которые на официальном сайте стоят почти 74 тысячи рублей.

В последнее время Виктория старается заниматься спортом, но не для похудения, а чтобы наработать рельефные формы. Наряд подчеркнул ее загорелые ноги и тонкую талию.

«Заметила, как мало у меня фото в полный рост… Вам нравятся такие снимки», — написала она.

Поклонники были сражены ее модным луком. Многие одарили комплиментами фигуру звезды. «Красотка прекрасная обаятельная», «Конечно, ноги шикарные», «Туфли роскошные», В этом образе словно леди«, «Как вам идут такие наряды», «Как Лобода, белые ступеньки обтираете», «Загорелая красотка», — прокомментировали пост подписчики.