Словно сестры: Виктория Боня облачилась с подругой в одинаковые платья цвета пыльной розы

Светская львица устроила модную фотосессию в Москве. Поклонники поразились тому, с кем уже 17 лет дружит знаменитость.

Виктория Боня в этом году вновь переехала жить в Монако со своей дочкой Анджелиной. Как известно, телеведущая поддерживает дружеские отношения с экс-возлюбленным Алексом Смерфитом и все важные решения они принимают вместе. Девушка призналась, что французский бизнесмен уже не первый год борется с болезнью Лайма, поэтому ей было важно, чтобы у ее дочки было больше возможности видеться со своим папой.

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Из-за карантина Боня путешествует меньше чем обычно. Но недавно она на частном самолете прилетала в Москву, где провела неделю. Девушка успела устроить фотосессию со своей самой близкой подругой блогером Хашба Маницей. Они примерили несколько модных образов, в которых позировали на улице. На новых фото Виктория предстала в шелковом платье с необычным принтом и кружевом. Наряд длины миди открыл ее ноги, а цвет пыльной розы подчеркнул загар. Образ девушка дополнила кремовыми босоножками.

В точно таком же платье и босоножках, только черного цвета, позировала Маница. Девушки легли на асфальт ради эффектного снимка. «Дружба существует», — заявила телеведущая.

Поклонники вспомнили, что девушки дружат уже 17 лет и ссорились за все время три раза. Их образы восхитили пользователей Сети. Многие отметили, что не могли оторвать взгляд от красавиц. «Две шикардосные красотки», «Кенди девушки», «Одно лицо», «Как сестры», «Задаете моду на одинаковые наряды», «Как же стильно выглядите», — стали восхищаться подписчики.