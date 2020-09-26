«Ой, очень высоко»: Орбакайте в платье с юбкой-солнце позировала с дочкой на смотровой площадке

Певица со своей семьей решила забраться на самую высокую смотровую площадку в небоскребе в Нью-Йорке.

Кристина Орбакайте Уже несколько месяцев находится в США. Как известно, у нее есть особняк в Майами, а также квартира в Нью-Йорке. Артистка привыкла жить на две страны. Сразу после карантина она прилетела с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в Майами. там они купались. загорали и гуляли. А вот в школу наследница певицы пошла уже в Нью-Йорке. Теперь они там наслаждаются осенью.

К слову, Орбакайте не сидит без дела. Она дает концерты. На днях артистка похвасталась новым розовым платье по фигуре, в котором выступает. А вот свободные вечера она посвящает семье. Накануне они поплавали на лодках в Бруклине. А теперь певица рискнула посетить самую высокую смотровую площадку на Западе. Вместе с родными она позировала на стеклянном балконе небоскреба, с которого открывается вид на большую часть города.

Кристина предстала в платье с осенней расцветкой в виде пожелтевших листьев. Наряд миди с юбкой солнце подчеркнул ее талию и позволил показать щиколотки. Оранжевая сумка дополнила лук. Земцов предпочел полностью черный наряд, состоящий из футболки и шорт. А внучка Аллы Пугачевой подчеркнула загар белыми мини-шортами и худи в тон.

«Просто дух захватывает», — призналась певица. «Ой, очень высоко. Это самая высокая смотровая площадка в Америке и вроде в мире», — пояснила звезда.

Ее дочка не побоялась подойти к краю. Она заверила, что ей не страшно. «Там моя школа», — удивилась Клавдия. Поклонники восхитились дружной семьей. Многие отметили, что восьмилетняя дочка артистка подросла. «Клаудиа просто красавица, очень интересная девочка», «Как она подросла», «Скоро маму перерастет», «Какая красота!», «Очень смелые», — прокомментировали пост подписчики.