Леди-провокация: невестка Орбакайте в кожаном костюме на голое тело прикрыла грудь рукой

Алена Краснова уже три года является частью звездной семьи. Раньше она была соседкой сына Кристины Орбакайте, Никиты Преснякова, по даче, а когда парень вернулся из Нью-Йорка, то у них закрутился роман. В 2017 году они сыграли пышную свадьбу. В подарок от Аллы Пугачевой внук получил квартиру, а недавно Примадонна также отписала ему свой особняк возле реки Истра. К слову, Никита занимается музыкой, но не любит публичность, а его возлюбленная строит карьеру модели.

больше по теме Романтическое свидание: невестка Орбакайте понежилась в бассейне с внуком Пугачевой Никита Пресняков и Алена Краснова решили покататься на водных горках в одном из самых популярных мест в Москве.

Так как осень в Москве выдалась теплой, то пара старается успевать работать и устраивать романтичные свидания. Недавно они искупались в бассейне в «Лужниках», где насладились панорамным видом на главное здание МГУ. Теперь Алена поучаствовала в пикантной фотосессии. Она поделилась видео, на котором позирует в кожаном костюме без нижнего белья. Жакет был расстегнут, а одной рукой блондинка прикрывала красивую грудь. Туфли-лодочки алого цвета дополнили пикантный образ.

Второй лук оказался более сдержанным, хоть и броским. Краснова позировала в черных ботфортах, сверкающих лосинах и черном лонгсливе. Наряд подчеркнул ее стройные ноги и талию. Волосы невестки Орбакайте были распущены и оживали при каждом ее движении. К слову, съемку провел фотограф Диана Халидова.

После насыщенного дня девушка отправилась ужинать с возлюбленным в кафе. Она запечатлела Никиту, который под музыку из фильма «Один дома» уплетал роллы. Поклонники восхитились не только красотой Алены, но и семейной идиллией.