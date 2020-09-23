Цвета фламинго: Орбакайте подчеркнула фигуру силуэтным платьем с подплечниками

Кристина Орбакайте давно живет на две страны. Она состоит в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. По слухам, он не раз уговаривал певицу переехать в США. У нее теперь даже есть дом в Майами и квартира в Нью-Йорке. Несколько лет назад пара подобрала престижную американскую школу своей дочке Клавдии. Но артистка по-прежнему предпочитает большую часть времени проводить на своей родине.

Тем ни менее, после карантина Орбакайте провела отпуск на побережье Майами, а 1 сентября отвела наследницу в нью-йоркскую школу. По всей видимости, артистка пока не собирается приезжать в Москву. Ближайшие гастроли в России у нее начнутся в октябре. Поклонники успели соскучиться по своей любимице. Но накануне Кристина принарядилась: вероятно для концерта в США. На новом фото дочка Аллы Пугачевой позировала в силуэтном платье с подплечниками цвета фламинго. Нюдовые туфли дополнили ее броский образ. Волосы она завила в легкие локоны. Наряд подчеркнул ее загоревшую кожу.

«Готова к труду и обороне!» — заявила звезда.

Снимок привлек внимание поклонников. Так, многие признались, что не узнали 49-летнюю певицу: