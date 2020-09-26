«Теплые осенние вечера»: Орбакайте прокатилась в лодке по Бруклину с зятем и внучкой Пугачевой

Кристина Орбакайте после карантина сразу отправилась в США с семьей. Там у нее есть дом в Майами, а также квартира в Нью-Йорке. Певица давно живет на две страны. При этом именно работа удерживает ее в России. Даже свою дочку Клавдию артистка пристроила в американскую школу. Если летом звездная семья нежилась на пляже в Майами, то 1 сентября они уже были в Нью-Йорке и провожали наследницу в школу.

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Теперь внучка Аллы Борисовны посещает уроки, а вечерами отдыхает с родителями. Так пятница, 25 сентября, завершилась для нее небольшим приключением. Орбакайте и ее муж Михаил Земцов устроили девочке прогулку на лодке. Они покатались на воде по Бруклину. Все члены семьи были без защитных масок, но в жилетах. Певица предстала в джинсовой куртке и солнцезащитных очках с круглыми линзами.

«У нас небольшое путешествие на каное. Плывем по Бруклину», — сказала артистка. «Ловим тёплые осенние вечера. Решили покататься на лодке», — добавила она в подписи к видео.

Семья наслаждалась прогулкой до сумерек. Кристина запечатлела дочку, у которой в руках было маленькое весло. Девочка переживала, когда папа пытался рулить. Однако обошлось без эксцессов. Поклонники восхитились дружной семьей. многие отметили, что Клавдия похожа на маму. «Вау, какие вы классные, обаятельные, красивые», «Кристина очень похожа на маму», «Дочка уже такая взрослая», «На маму и голосом и мимикой похожа», «Настоящая семейная пара — мама снимается — а папа показывает размер весла», — прокомментировали пост подписчики.