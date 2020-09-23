Вдова Михаила Евдокимова рассказала Лере Кудрявцевой, как живет с сыном после смерти артиста

Вдовы знаменитых мужчин стали героинями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ. Жена Дмитрия Марьянова озвучила впечатляющую сумму, которая осталась после смерти актера, а возлюбленная Михаила Евдокимова призналась, что счастлива в новых отношениях.

Лера Кудрявцева минувшим летом дважды отдохнула на море. Она признавалась, что это то самое время время, когда ей удается разгрузить голову. На работе телеведущей приходится переживать много эмоций, выслушивая откровения знаменитостей и порой очень трагические истории. Новый выпуск передачи «Секрет на миллион» был посвящен вдовам известных мужчин. Гостями студии стали жены Виктора Проскурина, Дмитрия Марьянова, Эдуарда Успенского, Михаила Евдокимова и других артистов.

Последняя жена Марьянова, Ксения Бик, призналась, что ее расстраивают разговоры о наследстве. Актер умер внезапно в 47 лет в 2017 году. У него есть сын от прошлых отношений.

«Это ужасно, ужасно, — говорит Ксения. — Это вообще не моя роль. У нас всего имущества 43 млн рублей. Всего!» — заявила девушка.

Совсем недавно ушел из жизни Проскурин. Пятой женой актера стала Ирина Хонда. Ей тоже приходится непросто. Так вышло, что ее лишили большой доли наследства — квартиры в Москве. По ее словам, Виктор часто выпивал и в состоянии опьянения становился добрым, мог подписать любые бумаги.

Но больше всего Леру поразил рассказ вдовы Михаила Евдокимова, который погиб в автоаварии в 2005 году. От первого брака у него осталась взрослая дочка Анна. Также у артиста осталась внебрачная дочка Анастасия от Надежды Жарковой и сын Даниил Белов от последней пассии — эффектной мулатки Инны Беловой, которая пришла в студию. Она рассказала, как живет после смерти возлюбленного. По ее словам, в свидетельство о рождении ее сына она все же вписала имя отца.

«Я решила, что в строке «отец» должно стоять имя его родного отца», — пояснила женщина.

Белова призналась, что счастлива в новых отношениях. Она родила ребенка от любимого мужчины. При этом женщина делает все, чтобы ее старший сын не забыл родного отца, которого ему никто не заменит. Читайте больше подробностей о выпуске ток-шоу «Секрет на миллион», который выйдет в эфир 26 сентября в 21:00, в большой колонке Леры Кудрявцевой для Teleprogramma.pro.