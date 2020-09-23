Лера Кудрявцева: «Вдовы знаменитых мужчин сражаются за наследство»

26 сентября в 21:00 гостьями ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станут вдовы Дмитрия Марьянова, Виктора Проскурина, Эдуарда Успенского, Михаила Евдокимова и Жени Белоусова. Женщины вспомнят своих любимых, а также откровенно расскажут о том, удалось ли им получить наследство и принесло ли оно им счастье.

Актер Дмитрий Марьянов ушел совсем молодым: ему было всего сорок семь лет. Его вдова, Ксения Бик, вспоминает о муже с большой любовью, а разговоры о наследстве ее только расстраивают.

«Это ужасно, ужасно, — говорит Ксения. — Это вообще не моя роль. У нас всего имущества 43 млн рублей. Всего!»

Дело, разумеется, не в том, о какой сумме идет речь. А в том, что это справедливо: вдове должно достаться хоть что-то. Однако пока Ксения получает одни только проблемы, и когда они закончатся, не знает никто.

Вдова актера Виктора Проскурина, потеряв супруга, лишилась не просто солидной суммы, а дорогой квартиры в Москве.

«Когда Виктор был пьяный, он мог подписать что угодно, подарить что угодно…» — с горечью вспоминает вдова Проскурина.

Ничего не поделаешь: у ее мужа была широкая душа, он хорошо зарабатывал и никогда не жадничал. Однако последствия его щедрости приходится теперь расхлебывать вдове: она осталась ни с чем, и это не может не ранить.

У вдовы Эдуарда Успенского ситуация сложилась иначе: женщину оставила без наследства его родную дочь. Слава Успенского гремела по всей стране и даже за ее пределами, поэтому нужды в деньгах его семья никогда не знала. Дочь Успенского пришла ко мне в студию и откровенно рассказала о войнах за наследство.

Вдова Михаила Евдокимова, Инна Белова, эффектная мулатка, пришла ко мне в студию и решилась на откровенный разговор о наследстве. Даниил — внебрачный сын Евдокимова, это ни для кого не секрет, но разве это что-то меняет?..

«Я решила, что в строке «отец» должно стоять имя его родного отца», — поясняет свою позицию Инна.

Сейчас у нее новая семья, Инна родила ребенка от любимого мужчины, однако делает все, чтобы Даниил не забыл родного папу, ведь ни один, даже самый замечательный отчим, не сможет заменить отца.

Никак не могут решить финансовый вопрос и вдовы певца Жени Белоусова. Сейчас о нем мало кто знает, а в девяностые его песни напевала каждая представительница слабого пола от пяти до пятидесяти. И каждая девчонка была втайне или открыто в него влюблена.

Вдова Жени Белоусова пришла ко мне в студию и рассказала, как у нее складываются отношения с двумя другими женщинами, когда-то значившими для Жени так много…

Словом, это был очень непростой эфир. Женщины, конечно же, плакали, но все же вспоминали своих любимых с большим теплом. Ведь любовь никогда не заканчивается: она навсегда остается в сердце.

На все ли мои вопросы ответили вдовы знаменитостей? Нашли ли они в себе силы, чтобы поговорить об очень личных моментах? Смотрите «Секрет на миллион» 26 сентября в 21:00 на НТВ — и сами все узнаете.