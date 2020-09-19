«Любимый!»: Кудрявцева поздравила мужа-хоккеиста с днем рождения

Телеведущая Лера Кудрявцева счастлива в третьем браке с хоккеистом Игорем Макаровым. Разница в возрасте, которая составляет у них 16 лет, никак не сказывается на отношениях, хотя многие хейтеры продолжают обсуждать их неравный брак. У Макарова 19 сентября день рождения, и Кудрявцева поспешила поздравить мужа с этим знаменательным событием.

«С днем рождения, любимый!», — лаконично обратилась знаменитая блондинка к мужу.

Кудрявцева заранее приготовила супругу сюрпризы, которые показала у себя в Instagram. Девушка всю ночь надувала воздушные шарики и готовила салат «Оливье», который так любит ее муж.

Вместе Кудрявцева и Макаров уже 7 лет. За это время у них появился общий ребенок – дочка Маша, которой минувшим летом исполнилось два годика. Девочка очень похожа на свою красавицу-маму, и растет не по дням, а по часам. И если для хоккеиста малышка стала первенцем, то у Кудрявцевой есть сын от первого брака, который отпраздновал в этом году 30-летний юбилей