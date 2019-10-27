Александр Пашутин раскритиковал родных Марьянова за выбор кладбища для актера

Как он считает, его коллега по творческому цеху был достоин куда лучшей участи.

Актер Александр Пашутин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что актера и его друга Дмитрия Марьянова надо было похоронить на Троекуровском кладбище, а не в Химках.

«Местоположение могилы мне не совсем понятно. Наверное, так родственники захотели. Хотя на Троекуровском кладбище правительство Москвы выделило для актеров целую аллею. Там Саша Лазарев схоронен, Владислав Галкин. Там достойная хорошая компания. Это было бы к месту», — заявил он.

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Пашутин добавил, что памятник на могиле Марьянова, который вызвал жаркую дискуссию и оживленные споры, лично ему нравится. «Памятник нормальный. Крест вот этот. Да как-то он меня и не смущает. Из любого предмета, если его перевернуть, то можно сделать какую-нибудь фигню», — заявил Александр Пашутин.

Между тем гости студии не поддержали Пашутина. Многие отметили, что в Химках покоятся многие родственники Дмитрия Марьянова, поэтому логично, что актера решили похоронить именно там, а не на престижном Троекуровском кладбище.