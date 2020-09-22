«Папина дочка» Лиза Арзамасова впервые заговорила о романе с 46-летним Авербухом

Лиза Арзамасова многим знакома по сериалу «Папины дочки». Этим летом ее коллега Мирослава Карпович попала на первые полосы изданий, так как была замечена с Павлом Прилучным, который только-только развелся с Агатой Муцениеце. По этой причине общество очень остро восприняло слухи, что у 25-летней Лизы тоже роман, да еще и с мужчиной заметно ее старше. Девушку подловили с 46-летним Ильей Авербухом на отдыхе. Вскоре фигурист подтвердил, что они встречаются.

Все это время Арзамасова предпочитала хранить молчание. Она лишь несколько недель назад будто случайно опубликовала фото, сделанное в машине Авербуха. В кадре была видна рука спортсмена. Тогда многие поняли, что они живут вместе. Кроме того, девушка позволяет себе милое общение с возлюбленным в соцсети. А накануне актриса впервые прокомментировала личную жизнь и ответила, почему свои отношения старается держать в секрете.

«Для того, чтобы рассказывать про личное, нужно, чтобы появилось желание. Когда оно появится, я обязательно с вами поделюсь. Или — мы поделимся», — пояснила девушка.

По словам Лизы, она читает много высказываний неизвестных ей людей о ее личной жизни, что ее удивляет. «Я пока про личную жизнь могу сказать только одно: у меня все хорошо. Этим летом я счастлива», — добавила актриса, сообщает издание «7 Дней». Напомним, что Илья долго дружил с юной Арзамасовой. По слухам, между ними пробежала искра около двух лет назад. Фигурист уже познакомил девушку со своими родными. От первого брака с Ириной Лобачевой у него есть сын Мартин.