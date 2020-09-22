«Отфестивалили»: Лиза Арзамасова устроила безудержные танцы с коллегами

Избранница хореографа Ильи Авербуха развлекается пока рядом нет любимого мужчины.

Актриса и звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в Stories микроблога разместила видеозапись, на которой весело проводит время. Судя по всему, в этот момент она еще находилась в Благовещенске. На кадрах 25-летняя возлюбленная хореографа Ильи Авербуха красиво двигается в такт музыке.

«Отфестивалили», — кратко подписала она свежий пост.

Напомним, что Лиза Арзамасова была задействована в спектакле «Кабы я была», который с успехом представили зрителям на Дальнем Востоке. На фестивале «Амурская осень» в Благовещенске эта постановка получила специальный приз жюри «За творческую смелость».

Несколько месяцев назад стало известно о романе Арзамасовой с 46-летним хореографом Ильей Авербухом. Парочку застукали вместе папарацци.

Кстати, не исключено, что в следующем году чемпион мира по фигурному катанию и звезда сериала «Папины дочки» сыграют свадьбу. Об этом много говорят в кулуарах светских тусовок.