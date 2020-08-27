Счастливы вместе: Лиза Арзамасова впервые перестала скрывать, что живет с 46-летим Авербухом

Лиза Арзамасова снималась в сериале «Папины дочки». С тех пор девушка успела повзрослеть. Она продолжает строить карьеру актрисы в кино и театре. А этим летом неожиданно в СМИ просочились подробности личной жизни 25-летней актрисы. Ее подловили в кафе с 46-летним Ильей Авербухом. Они общались и вели себя словно пара. Спустя некоторое время фигурист подтвердил, что у него новые отношения. После развода с Ириной Лобачевой он предпочитал не афишировать свои романы.

Теперь бывшая жена спортсмена подозревает, что у Авербуха дело идет к свадьбе. Она совсем не против такого расклада, но переживает, чтобы ее сын Мартин не остался без наследства.

«Все к тому идет. Главное, чтобы Илья нашего сына Мартина не оставил бы без недвижимости. А так пусть, что хотят, то и делают, мне все равно», — заявила Лобачева.

Авербух в последние недели постоянно находится на работе, так как активно идет подготовка к шоу «Ледниковый период», в котором в этом сезоне примет участие Ольга Бузова, а также Регина Тодоренко, Влад Топалов и другие звезды. По пути к «Лужникам» вместе с возлюбленным впервые отметилась Лиза. Девушка сняла видео, когда они вместе ехали в автомобиле. В кадр словно невзначай попала рука Авербуха.

Аналитик фигурного катания Елена Родина уверена, что Арзамасова специально перестала скрывать, что живет с фигуристом и счастлива. Девушка подозревает, что актриса не совсем уверена в себе, поэтому хочет показать, что Авербух занят, так как на работе его окружает больше количество женщин.