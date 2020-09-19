«Главный полет впереди»: Илья Авербух и Лиза Арзамасова мило пообщались в соцсетях

Хореограф Илья Авербух в Instagram прокомментировал пост своей молодой возлюбленной актрисы Лизы Арзамасовой. Она сейчас находится в Благовещенске с труппой своего театра. Как отметила Арзамасова, выходить на сцену после такой большой паузы, вызванной пандемией, было непросто. Были какие-то недочеты в выступлении.

«После спектакля всегда проводишь «разбор полетов» — что удалось, где допустили ошибки. Но одно неизменно: мы любим вас, дорогие наши зрители, и благодарны вам за то, что сегодня вы были с нами! И я надеюсь, что вы это почувствовали!» Лиза Арзамасова

«С возвращением на сцену. Это главное. И главное, что всегда проводится разбор полетов. Это значит, что главный полет впереди. Поздравляю», — написал Авербух. Арзамасова не прошла мимо этих слов возлюбленного и ответила: «Спасибо. Все правильно. За главный полет».

Напомним, что Илья Авербух на 21 год старше Арзамасовой. В следующем году пара, которая уже несколько лет вместе, возможно, сыграет свадьбу.