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«Главный полет впереди»: Илья Авербух и Лиза Арзамасова мило пообщались в соцсетях

Хореограф поздравил свою возлюбленную с возвращением на сцену.

«Главный полет впереди»: Илья Авербух и Лиза Арзамасова мило пообщались в соцсетях
Авербух и Арзамасова пообщались в соцсетях/http://globallookpress.com/

Хореограф Илья Авербух в Instagram прокомментировал пост своей молодой возлюбленной актрисы Лизы Арзамасовой. Она сейчас находится в Благовещенске с труппой своего театра. Как отметила Арзамасова, выходить на сцену после такой большой паузы, вызванной пандемией, было непросто. Были какие-то недочеты в выступлении.

Лиза Арзамасова. Фото
Арзамасова и Авербух пообщались в соцсетях/https://www.instagram.com/liza_arzamasova/

«После спектакля всегда проводишь «разбор полетов» — что удалось, где допустили ошибки. Но одно неизменно: мы любим вас, дорогие наши зрители, и благодарны вам за то, что сегодня вы были с нами! И я надеюсь, что вы это почувствовали!»

Лиза Арзамасова

«С возвращением на сцену. Это главное. И главное, что всегда проводится разбор полетов. Это значит, что главный полет впереди. Поздравляю», — написал Авербух.

Арзамасова не прошла мимо этих слов возлюбленного и ответила: «Спасибо. Все правильно. За главный полет».

Напомним, что Илья Авербух на 21 год старше Арзамасовой. В следующем году пара, которая уже несколько лет вместе, возможно, сыграет свадьбу.

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