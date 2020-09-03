«Замечательный вечер»: Пугачева в джинсах-скинни и плюшевом пальто оверсайз сыграла на рояле

Она отпраздновала начало учебного года своих детей вместе с семьей Валентина Юдашкина. 71-летняя Примадонна неожиданно порадовала гостей своего замка музыкальным выступлением.

Алла Пугачева в этом году несколько раз порадовала поклонников своим появлением на публике. После карантина она стала не только посещать мероприятия знакомых, но и принимать друзей в своем замке. В последние дни лета артистка много гуляла с двойняшками Лизой и Гарри. 71-летняя певица не упускала возможности блеснуть в модном образе от шорт до брюк-кюлотов. А 1 сентября она вместе с Максимом Галкиным проводила детей в первый класс. Примадонна сразила всех стройными ногами в белой мини-юбке.

А спустя два дня в гости к супругам наведались Валентин Юдашкин с женой Мариной. Они решили поздравить малышей с важным событием. Бизнесвумен подарила им торт в форме единицы, а также пирожные. Марина предстала в черных брюках и белом жакете. На сладкий десерт сразу покусились Максим и Гарри. Мальчик и его сестра Лиза были воодушевлены после очередного учебного дня.

А вот вечером гости собрались в саду, где предусмотрительно был поставлен рояль. Алла Борисовна решила порадовать их выступлением. Но на этот раз она не пела, а музицировала. Примадонна предстала в укороченных джинсах-скинни, красной рубашке в клетку и плюшевом пальто оверсайз в тон. Дополняли образ белые кеды. Она, как всегда, сделала объемную прическу и подчеркнула красоту лица нюдовым макияжем.

«Импровизация для друзей, замечательный вечер!» — отметил Галкин.

Гости одарили Пугачеву аплодисментами и криками «Браво». А поклонники восхитились ее мастерством и красотой. «Боже, Спасибо за этот кайф!», «Алла. Как ее приятно видеть!!! Как хочется еще и еще концерта!», «Аллочка в лучах заката — какая красота», «Максим, какая у Вас замечательная семья!», «Алла восхищает», «Какая она красивая и стильная», «Ну просто дива», — прокомментировали пост подписчики.