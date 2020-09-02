Алла Пугачева проигнорировала подросшую дочку Орбакайте 1 сентября

1 Сентября снова стало отрадным днем для учеников, которые вернулись в родные стены школ после карантина. Не менее сильно волновались и радовались их родители. В США учебные заведения тоже начали работу. Как известно, там находится Кристина Орбакайте с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией. Сначала они отдыхали в Майами, где у артистки есть дом, а на днях приехали в Нью-Йорк. Наследница знаменитости готовилась пойти в школу, так как не первый год учится в Америке.

В День знаний Кристина отвела девочку в третий класс. Клавдия предстала в черной мини-юбке, рубашке с принтом и гольфах. На плече она несла рюкзак. Дочка артистки позировала на улице Нью-Йорка в лучах солнца. Филипп Киркоров, Екатерина Стриженова, Ида Достман, Марина Юдашкина другие звезды поздравили девочку и отметили, что она растет красавицей. А вот ее бабушка Алла Пугачева неожиданно проигнорировала пост и не поздравила внучку.

Стоит отметить, что у Примадонны был волнительный день. Она вместе с Максимом Галкиным отвела двойняшек Лизу и Гарри в первый класс. Певица предстала в летящей мини-юбке белого цвета и кедах. Она сразила всех своим моложавым видом. Артистка прослезилась, когда малыши пошли на свой первый урок. Супруги не скрывали, что день прошел в суматохе и переживаниях, поэтому они, по всей видимости, забыли поздравить Клавдию. К слову, дочка Орбакайте уже делает первые шаги к сцене. Недавно она записала свой первый трек на испанском языке.