Уикенд с детьми: Эмин Агаларов собрал всех наследников у себя дома

Предстоящие выходные Эмин Агаларов проведет в окружении своих детей. В Instagram он опубликовал фото своей веселой компании — со старшими сыновьями Али и Микаилом, а также с дочками Аминой и самой маленькой Афиной. В своих наследниках музыкант души не чает. Об этом сам певец не раз говорил в интервью.

«Хочется, чтоб таким был каждый день», — подписал снимок Агаларов.

Старший сын Эмина уже пошел по стопам звездного отца. 11-летний подросток не просто увлекается музыкой, а делает уже настоящую карьеру. В начале августа Али, который решил выступать под творческим псевдонимом A.Li, выпустил трек «Еду на капоте». На днях мальчик презентовал на него клип. Агаларов поддерживает сына в его начинании.

Напомним, что ранее певец сообщил о расставании с Аленой Гавриловой. Спасти брак супругам не помогло даже появление общего ребенка. Модель из Саранска не препятствует экс-возлюбленному видеться с полуторагодовалой Афиной. По словам Эмина, он не исключает, что в будущем заведет еще детей. В беседе с журналистами музыкант подметил, что не стал бы сожительствовать с женщиной только ради сохранения брака. До Алены азербайджанский исполнитель состоял в отношениях с бизнесвумен Лейлой Алиевой. Она подарила ему сыновей-двойняшек.