По стопам отца: сын Эмина Агаларова выпустил первый трек

Сын Эмина Агаларова решил пойти по стопам отца и представил новый трек. Композиция получила название «Еду на капоте». В Сети тут же решили, что это легкий косплей на «Кадиллак» Элджея и Моргенштерна. Кстати, музыкальную карьеру 11-летний Али начал под псевдонимом А.Li.

«Не забудьте скачать песню, мы очень старались», — написал Али в своем Инстаграме.

У Али есть брат-близнец Микаил, которых Эмину родила дочь президента Азербайджана Лейла Алиева. В 2015 году они развелись, но первенцы музыканта часто приезжают к нему погостить из Лондона.