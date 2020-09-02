«Мама что-то раскисла»: Лера Кудрявцева в изумрудных трениках с лампасами пришла в больницу

Телеведущая накануне прилетела в Крым, чтобы увидеть родительницу, у которой в конце августа диагностировали инсульт.

Лера Кудрявцева этим летом работала, как и во время карантина. Однако 49-летняя телеведущая все-же два раза брала отпуск, чтобы набраться сил и провести время с двухлетней дочкой Марией. Если в июле она нежилась на солнце в Адлере, то в августе уже плавала в бассейне и купалась в море в Турции. Но конец отдыха был омрачен неприятным известием. Блондинка узнала, что ее мама Александра Ивановна была госпитализирована в Алуште, куда приехала отдыхать к родным. У женщины диагностировали инсульт.

Сначала Лера вернулась в Москву, где отработала несколько съемочных дней. А 1 сентября телеведущая вылетела в Симферополь. Она делилась кадрами из аэропорта. На этот раз девушка была безмолвна. Было видно, что она переживает. Как и подозревали фанаты, звезда поспешила навестить родительницу. На следующий день она опубликовала снимки из больницы, где позирует с врачами. Кудрявцева предстала в изумрудных трениках с лампасами и футболке Gucci.

«Есть ли новое поколение молодых врачей? Есть! Сегодня убедилась в этом. Весь день провела у мамы, беседовала и знакомилась с врачами. Отличная молодая команда под руководством главврача Остапенко Александра Ивановича. Успокоили, заверили, что все под контролем, но пока состояние не стабилизируется, перевозить в Москву не рекомендуют. Мама что-то раскисла. Но я верю, что все будет хорошо», — написала звезда.

Поклонники поддержали Леру. Многие отметили, что в больнице им. Семашко работают очень хорошие медики. Фанаты постарались ободрить телеведущую и пожелали ее маме скорейшего выздоровления.

«Лерочка! Передай маме привет и обязательно скажи, что соседи по Болгарии очень переживают и желаю полного выздоровления», — отозвалась Лолита Милявская.

«Скорейшего выздоровления мамочке», «Все будет хорошо», «Вы красавица, а маме здоровья», — прокомментировали пост подписчики.