«Ребята все замечательные!»: Натали показала, как выглядела 35 лет назад

В День знаний Натали решила показать, как выглядела 35 лет назад. В Instagram она опубликовала фото своего 5-го класса одной из средних школ Джержинска. Именно там певица родилась и училась до переезда в Москву. Судя по снимкам, артистка вообще не изменилась, только немного повзрослела. Это заметили многие подписчики звезды.

«Я, кажется, в самом верху, в серединке, а слева, через одну девочку от меня, моя подруга Лена. Ребята все замечательные! Родные! Кто себя нашел, пишите!» — подписала снимки Натали.

На днях певица презентовала новый клип на песню «Поехали на дачу». Некоторые кадры ролика были настолько откровенными, что поклонники буквально закидали ее нелестными отзывами. Якобы в таком возрасте уже не прилично сниматься практически голой, прикрывая грудь ракушкой. Но Натали объяснила, что таким клип представляла режиссер, поэтому все так и получилось.