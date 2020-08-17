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«Не по возрасту мне так обнажаться»: многодетная 46-летняя Натали не постеснялась показать формы

Надо отметить, что яркая исполнительница прекрасно выглядит.

«Не по возрасту мне так обнажаться»: многодетная 46-летняя Натали не постеснялась показать формы
Натали обнажилась перед камерой/http://globallookpress.com/

Певица Натали в Instagram поделилась красивой фотографией, на которой она по пояс обнажена. Исполнительница лишь слегка прикрыла свои формы длинными волосами и большой ракушкой, в которых обычно находят жемчуг. На голове у певицы красивый ободок из цветов.

«Со своим российским менталитетом говорю: уж не по возрасту мне так обнажаться. Режиссер так не считает».

Натали

«Очень красиво. Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки», «Фигура — блеск! Вы настоящая русская красавица!» «Шикарная Натали. В здоровом теле — здоровый дух», — отреагировали пользователи.

Напомним, что певица Натали — счастливая мама троих сыновей. Старшему наследнику звезды Арсению в этом году исполнится уже 19 лет. Среднему Анатолию сейчас девять лет. Евгений в семье Натали появился не так давно — три года назад. Мужем певицы является бизнесмен Александр Рудин. Свадьбу они сыграли очень давно, еще в 1991 году, и с тех пор счастливы.

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