«Поехали на дачу»: полуобнаженная Натали представила новый клип

Певица Натали представила клип на трек «Поехали на дачу», который выпустила еще в марте этого года. Ради съемок нового ролика она даже обнажилась, прикрывая грудь ракушкой. Такой образ русалки, по словам певицы, был заимствован у самого Боттичелли. Хотя артистка ранее отметила в своем Instagram, чтобы сниматься полуголой ей уже не позволяет возраст, но у режиссера клипа Марии Скобелевой было свое видение.

«Клип не о том, о чем вы думали, а о том, о чем вы даже не думали!», — написала Натали.

Несколько дней назад, когда певица опубликовала фотографии со съемок клипа, на нее обрушился шквал критики. Некоторые поклонники припомнили, что ей уже 46 лет и что у нее трое детей.