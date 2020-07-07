Натали поделилась редкими кадрами из Болгарии, которые были сделаны 24 года назад

Как отметила исполнительница, погода ей тогда не позволила нормально позагорать.

Певица Натали в Instagram разместила серию своих архивных фотографий. Они были сделаны в 1996 году. Тогда яркой исполнительнице было всего 22 года. На кадрах можно увидеть Натали в различных местах отдыха в Болгарии. У нее короткая стрижка.

«96 год. Болгария. Погода не позволила позагорать… Говорит, как белой приехала, так такой и уедешь. Так и вышло».

Натали

«Фотки такие настоящие. Обычные, без обработки! Такие добрые. Класс!» «Натали, вы как сладкая мечта. В вас слились любовь и красота. Вы, Натали, так безумно хороши. Лицо, фигура, чистая душа!» «Ух ты! Какие чудесные фото! Вы просто великолепны, как и всегда! О вас говорят это большинство людей, и я не исключение. Насчет того, чтобы загореть, нужно иметь смуглую кожу, а у вас аристократическая, белая. Хотя вам идет быть светленькой», — отметили в комментариях фанаты.

Отметим, что в 1991 году Натали вышла замуж за бизнесмена Александра Рудина. От него она родила трех сыновей.