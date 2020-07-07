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Натали поделилась редкими кадрами из Болгарии, которые были сделаны 24 года назад

Как отметила исполнительница, погода ей тогда не позволила нормально позагорать.

Натали поделилась редкими кадрами из Болгарии, которые были сделаны 24 года назад
Натали поделилась архивными кадрами/http://globallookpress.com/

Певица Натали в Instagram разместила серию своих архивных фотографий. Они были сделаны в 1996 году. Тогда яркой исполнительнице было всего 22 года. На кадрах можно увидеть Натали в различных местах отдыха в Болгарии. У нее короткая стрижка.

«96 год. Болгария. Погода не позволила позагорать… Говорит, как белой приехала, так такой и уедешь. Так и вышло».

Натали

«Фотки такие настоящие. Обычные, без обработки! Такие добрые. Класс!» «Натали, вы как сладкая мечта. В вас слились любовь и красота. Вы, Натали, так безумно хороши. Лицо, фигура, чистая душа!» «Ух ты! Какие чудесные фото! Вы просто великолепны, как и всегда! О вас говорят это большинство людей, и я не исключение. Насчет того, чтобы загореть, нужно иметь смуглую кожу, а у вас аристократическая, белая. Хотя вам идет быть светленькой», — отметили в комментариях фанаты.

Отметим, что в 1991 году Натали вышла замуж за бизнесмена Александра Рудина. От него она родила трех сыновей.

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