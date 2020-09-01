Травли не было: Юлиан заявил, что Пугачева не мешала Легкоступой петь на эстраде

Музыкант дал понять, что его ныне покойная подруга никогда ничего не говорила о возможном конфликте с Примадонной.

Певец Юлиан заявил, что Алла Пугачева никогда не препятствовала творческой карьере Валентины Легкоступовой. Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, артистка ушла из жизни в возрасте 54 лет.

Говоря о возможном конфликте между Примадонной и Легкоступовой, музыкант уточнил, что он все чаще слышит о том, что экс-возлюбленная Филиппа Киркорова якобы не давала Валентине развиваться как сольной исполнительнице, в буквальном смысле не пуская ее на эстраду. Юлиан также подметил, что среди хейтеров и различных критиков пошла какая-то мода во всех смертных грехах винить жену Максима Галкина.

«Не думаю, что Пугачева что-то делала, чтобы «закрыть» Валю. Легкоступова мне, кстати, по этому поводу никогда ничего не говорила. Нормально жила, прекрасно выглядела, выступала…» Юлиан

Как сказал Юлиан, у Легкоступовой действительно были проблемы с алкоголем, но все эти истории остались в прошлом, когда она была еще молода. Потом пить Валентина бросила. И спустя годы, после третьей свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым, снова «сорвалась», сообщает «Собеседник».

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Напомним, что, по основной версии, Легкоступова упала в ванной и сильно ударилась головой. Именно это, возможно, привело впоследствии к смерти. По другой версии, ее мог бить муж, с которым она вместе выпивала.