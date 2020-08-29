«Он ее бил, в том числе и ногой в живот»: первый муж Легкоступовой высказался о Фирсове

Первый муж покойной певицы Валентины Легкоступовой музыкант Игорь Кушнарев заявил, что исполнительница хита «Ягода-малина» стала заложницей в руках своего третьего мужа яхтсмена Юрия Фирсова. Как сказал исполнитель, их совместная с Легкоступовой дочь Анетта в начале августа позвонила ему и посетовала, что мать не подходит к телефону.

Как считает Кушнарев, Фирсов специально не подпускал женщину к трубке. Она стала заложницей в его руках. Как добавил музыкант, Анетта позже говорила ему о синяках на руках и запястье, которые видела у матери, когда приехала к ней домой.

«Возможно, она хотела вырваться, возможно, он ее бил, в том числе и ногой в живот, возможно, он ее держал за руки и случайно опустил, а она упала и ударилась. Игорь Кушнарев

Он добавил, что дочь жаловалась: мать была заторможенной, когда ее везли в больницу, сообщает портал Dni.ru.

Напомним, что Валентине Легкоступовой на момент смерти было 54 года. По одной из версий, она упала в ванной и сильно ударилась головой. По другой версии, ее регулярно бил муж, что и привело сначала к коме, а потом к смерти звезды.