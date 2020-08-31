Онколог-хирург объяснил, из-за чего Борис Корчевников теряет слух

Онколог-хирург, кандидат медицинских наук Михаил Мяснянкин объяснил, что могло стать причиной ухудшения здоровья Бориса Корчевникова. Недавно появились новости, что известный телеведущий теряет слух. Это может быть связано с операцией, которую он пережил в 2015 году.

Тогда Борису Корчевникову удалили опухоль, хирургическое вмешательство прошло успешно, но не исключено, что спустя пять лет проявились последствия операции.

Врач подчеркивает, что глухота вовсе не связана с возвращением опухоли головного мозга.

«Оперативное вмешательство достаточно объемное было на головном мозге. И здесь, естественно, чтобы вернуться к нормальной жизни любому пациенту должен быть достаточно долгий период реабилитации», — объяснил врач в беседе с 5-tv.ru.

Специалист уверен, что телеведущий уже прошел МРТ головного мозга – это основной этап диагностики, который ответит на главный вопрос: вернулось или нет новообразование.

Помимо этого, необходимо понять, были ли сразу после операции проблемы со слухом. Это так же является важной информаций для специалистов.

«Учитывая то, что Борис Корчевников продолжает свою работу, я думаю, к счастью, нет проявлений опухолевого процесса», — говорит Мяснянкин.

Хирург допускает, что решить проблему телеведущего можно с помощью слухового аппарата, который будет совершенно не виден окружающим.

Ранее гости программы «Судьба человека» предположили, что у ведущего проблемы со слухом. Вскоре подобную версию стали подтверждать и в окружении телеведущего, сообщает телеканал «360».

Справка Teleprogramma.pro

Михаил Мяснянкин, кандидат медицинских наук, хирург-онколог, онкодерматолог, маммолог, врач ультразвуковой диагностики. В 2010 году окончил медико-профилактический факультет Санкт-Петербургской Государственной Медицинской Академии им. И.И. Мечникова. В 2013 году окончил с отличием клиническую ординатуру по специальности «Онкология» на базе Научно-Исследовательского Института Онкологии им. Н.Н. Петрова; В 2013-2016 году учился очно в аспирантуре в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, защитил диссертацию в 2016 году. В 2015 году окончил с отличием клиническую интернатуру по специальности «Хирургия» на базе Московского медико-стоматологического университета им А.И. Евдокимова. На счету специалиста ряд курсов и тренингов повышения квалификации, в том числе за границей: в Лиссабоне, Милане, Риме, Праге, Барселоне. Занимается научно-исследовательской деятельностью в «Национальном медицинском исследовательском центре онкологии им. Н.Н. Петрова». Стаж работы в онкодерматологии и маммологии с 2005 года.