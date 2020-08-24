«Большинство людей опустили бы руки, но не он»: Калашникова высказалась о глухоте Корчевникова

Певица и бывшая возлюбленная музыканта Прохора Шаляпина Анна Калашникова заявила, что в курсе проблем со здоровьем у ведущего программы «Судьба человека» Бориса Корчевникова. По ее словам, слухи о серьезной болезни у звезды возникают не на пустом месте. Сама она восхищена ведущим и его жизненной позицией. Не каждый бы смог так долго противостоять болезни.

«В любом случае, Борис молодец. Не сдается, борется с болезнью. И при этом много работает. Большинство людей бы опустили руки, но не он. Это очень крутое качество. Я желаю ему крепкого здоровья. Желаю справиться со всеми недугами и осложнениями». Анна Калашникова

Кстати, Калашникова в последнее время стала чаще появляться в храмах. Она регулярно ставит свечки за здоровье Корчевникова, сообщает «Собеседник».

Напомним, что одна из зрительниц не так давно поведала о проблемах со здоровьем у телеведущего. Как она утверждает, Борис практически не слышит, когда общается с гостями своей программы «Судьба человека». При этом он научился читать по губам, что говорят гости студии.