«Больно смотреть со стороны на состояние Бориса»: зрительница рассказала о глухоте Корчевникова

Поклонница передачи «Судьба человека» по имени Елена заявила, что ведущий Борис Корчевников не совсем комфортно себя чувствует во время телеэфиров. Он практически ничего не слышит. По словам девушки, которая была на съемках одной из программ, перед эфиром продюсеры всех зрителей попросили «не обижаться на Борю» из-за его глухоты.

Как отметила Елена, чтобы поддерживать диалог с гостем студии Корчевникову требуются титанические усилия. Перед ним на столе стоит планшет. На экране «бежит» текст с вопросами герою. Редакторы программы, когда гостю надо задать дополнительный вопрос, сразу же пишут Корчевникову об этом, чтобы он не растерялся. Сам он, конечно, старается изо всех сил. Даже начал читать по губам, чего раньше за ним не замечалось, сообщает «Собеседник».

«Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!» Елена

Отметим, что несколько лет назад ведущий перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга. У него пострадал слуховой нерв, поэтому сегодня такие проблемы в общем-то неудивительны.