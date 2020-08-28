Мама Бориса Корчевникова не хочет разглашать подробности о здоровье сына

Как уже писал сайт Teleprogramma.pro, общественность всколыхнуло известие о том, что состояние здоровья Бориса Корчевникова ухудшилось. В ряде СМИ писали, что ведущий программы «Судьба человека» стремительно теряет слух. Ранее актер из сериала «Кадетство» прошел курс реабилитации после сложной операции по удалению опухоли. Но даже вовремя оказанная медицинская помощь не гарантировала то, что молодой человек сможет избежать осложнений.

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Об этом, в частности, говорила светская львица Алена Кравец, которая близко общается с Борисом. Девушку очень расстроили новости о том, что Корчевников якобы теряет слух и вынужден вести свою программу, полагаясь на помощь ассистентов. Они следят за разговором телеведущего с гостями и даже пишут для него вопросы, которые сам Борис читает с планшета.

Стоит отметить, что шоумен на эти слухи никак не отреагировал. Корчевников предпочитает не обсуждать с поклонниками и прессой подробности своего лечения, болезни и самочувствия в целом.

Как пишет «Комсомольская правда», помощник телеведущего Табриз Шахиди в беседе с журналистами рассказал о том, что его подопечный чувствует себя хорошо, на здоровье не жалуется и работает в полную силу.

На связь с прессой также вышел близкий друг семьи Корчевникова — Владимир Березин. Как выяснилось, мама Бориса откровенно рассказала мужчине о самочувствии звездного сына. При этом Ирина Леонидовна попросила его не разглашать эти подробности репортерам. Березин дал понять, что родственники телеведущего едва ли захотят общаться с прессой на личные темы, и уже тем более не станут обсуждать здоровье Корчевникова.