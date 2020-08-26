Надежда Михалкова в белом платье миди запечатлелась с подросшим сыном от Резо Гигинеишвили

Надежда Михалкова является младшей дочкой известного режиссера Никиты Михалкова. В 2017 году после семи лет отношений она развелась с Рези Гигинеишвили. Они сохранили дружеские отношения, так как воспитывают общих детей: девятилетнюю дочку Нину и семилетнего Ивана. В прошлом году режиссер женился на светской львице Надежде Оболенцевой, но теперь ходят слухи, что этот брак уже распался.

А вот Михалкова предпочитает не говорить о личной жизни. Она много работает, а в свободное время видится с сестрой Анной. В конце августа они активно готовятся к началу учебного года. Надежда поделилась видео, сделанным в лифте. Она предстала в белом платье миди в горох и куртке. Девушка решила снять, как ее отчитывает собственный наследник. Иван стоял рядом с пакетами.

«Сейчас будет шутка. Я открыл ей все двери и говорю: „Мам, хотя бы на кнопку можно нажать?“ И вот она стояла», — высказался мальчик.

Надежда не стала скрывать смеха. Она зашла в лифт вместе с сыном. Стоит отметить, что актриса редко показывает своих детей, зато часто публикует трогательные кадры с племянниками. Сыновья ее сестры Анны уже окончили школу, а вот дочка Лида в этом году пойдет в первый класс. Каждый раз сестры с юмором обсуждают своих наследников.

Так, накануне Надежда устроила танцы и написала:

«Движения разучить и вперед — за учебниками, формами, цветами, бантами… а главное , не забывать так делать в 7 утра под стоны «ну мааам, я хочу спать, я не доучил стихотворение, а я забыла сменку…»

К слову, Михалкова не запрещает Гигинеишвили видеться с наследниками. Режиссер часто берет детей с собой на работу . Он не стесняется демонстрировать отцовскую любовь, изредка публикуя фото с малышами.