«Всем мамам посвящается»: Михалкова в трикотажном платье-тунике станцевала на отдыхе

33-летняя Надежда Михалкова к 1 сентября опубликовала в Instagram импровизированной видеоролик, исполнив на камеру смартфона собственную хореографию. Бывшая жена Резо Гигинеишвили готовится отправить отпрысков в школу после режима самоизоляции. От режиссера наследница именитой фамилии родила двоих детей. Отпрыски актрисы появились на свет в один и тот же день и месяц — 21 мая — но с разницей в два года. Первенцу пары — дочке Нине исполнилось девять лет, а сыну Ивану — семь лет. Актриса предвкушает наступление нового учебного года и связанные с ним сложности — подъем в семь утра, разучивание стихотворений и выполнение домашних заданий.

«Всем мамам посвящается перед 1 сентября! Движения разучить и вперед — за учебниками, формами, цветами, бантами!! А главное, не забывать так делать в семь утра под стоны: «Ну мааам, я хочу спать, я не доучил стихотворение, а я забыла сменку», — отметила Надежда.

Свой танец актриса исполнила на отдыхе, облачившись в трикотажное платье-тунику. К слову, в первый раз в первый класс пойдет и дочка Анны Михалковой — семилетняя Лидия. Младшие дети двух сестер — погодки. Возлюбленная бизнесмена Альберта Бакова уже пошутила на тему того, что она опасается за школу и учителей, когда их наследница окажется за партой в качестве ученицы. Актриса дала понять, что Лида растет озорным и непоседливым ребенком.