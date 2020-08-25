«Приятно чувствовать себя востребованной»: Анна Михалкова сходила на ужин с 19-летним сыном

Актриса опубликовала трогательный снимок с наследником, который оказался очень похож на своего знаменитого дедушку.

Анна Михалкова, как и ее сестра Надежда, пошла по стопам родителей. Она построила успешную карьеру в кино. Роли актрисы разнообразны: от комедийных, как в фильме «Давай разведемся», до драматических, как в сериале «Обычная женщина». 46-летняя артистка также является женой и мамой. Поклонники любят ее за неподдельную искренность. Своих наследников она порой называет монстрами.

Близится 1 сентября, поэтому Анна решила напомнить, что ее дети уже взрослые. Лишь дочка Лида в этом году пойдет в первый класс, а вот сыновья Андрей и Сергей уже окончили учебные заведения. Более того, они живут самостоятельно. 25 августа актриса увиделась с одним из сыновей. Они поужинали в ресторане. Трогательным фото с наследником Михалкова поделилась в соцсети. 19-летний Сергей подстригся и повзрослел.

«Когда дети послешкольного возраста вспоминают, что у них есть мама: 1) когда хочется есть ,2) когда заканчиваются карманные деньги. Приятно чувствовать себя востребованной 24/7», — поделилась она.

Поклонники поразились тому, как наследник актрисы стал похож на дедушку Никиту Михалкова. Многие отметили, что у Анны сыновья очень хорошие и пусть не регулярно, но все же навещают маму. «О, да! На домашние дела один ответ: мне некогда», «Как Лида с Сережей похожи», «Он копия дедушки», «Какой симпатичный», «Дети очень похожи на своего папу. Очень сильные гены», «Анна, согласна с вами! У меня так же!» — прокомментировали пост подписчики.