«Природная стать»: 33-летняя Надежда Михалкова в черном платье миди позировала на яхте

У знаменитого режиссера и актера Никиты Михалкова есть две дочери — Надежда и Анна. Они продолжили актерскую династию и связали профессию с кино. Девушки очень тепло общаются. Порой за их шутками и подколами наблюдает фанаты наблюдают в соцсети. Часто даже отпуск они проводят вместе. Однако после самоизоляции старшая дочка режиссера предпочла провести время на даче, а вот ее сестра, по всей видимости, уехала на море.

Недавно сестры пообщались по видеосвязи. Тогда Надежда запечатлела без макияжа Анну. А теперь актриса опубликовала фото с отдыха. Она предстала на яхте в лучах закатного солнца. 33-летняя девушка подчеркнула стройную фигуру черным платьем миди. Волосы она собрала в пучок, а также дополнила образ солнцезащитными очками. И хоть Михалковала смотрела вдаль, не сложно догадаться, что она была без макияжа.

Надежда показала изящные ноги. Она наслаждалась редкими минутами отдыха и спокойствия. Поклонники восхитились красотой артистки, у которой, к слову, двое детей: девятилетняя дочка Нина и семилетний сын Иван. «Так умеешь только ты. Природная стать из «Гетсби», «Просто, красиво, содержательно!», «Похожа на этом фото на Джулию Роберт», «Красотка… чаровница… шикарная женщина», «Ну хватит, хватит… возвращайся», «Богиня», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что после развода с Резо Гигинеишвили актриса хранит в тайне подробности личной жизни.