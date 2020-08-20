Вкусы совпали: Кристина Асмус и Ольга Бузова засветились в одинаковых туфлях

Нельзя сказать, что стили Ольги Бузовой и Кристины Асмус похожи. Первая — явно предпочитает образы самой модной девчонки во дворе, вторая — более спокойные и элегантные. Разве что обе девушки — блондинки. Ведь ведущая «Дома-2» хоть и носит сейчас темные волосы не раз признавалась: она по сути своей остается той, что пришла на телестройку.

И тем не менее вкусы девушек неожиданно совпали. Накануне Ольга Бузова предстала в ресторане с Давидом Манукяном в серебристом платье-бюстье корсетного типа, сочетав его с серебристыми туфлями-лодочками.

«Подобная обувь всегда создает немного пафосный настрой. В босоножках образ смотрелся бы воздушнее, а лодочки дают эффект «вау», — сказала Teleprogramma.pro имидж-стилист Ольга Трофимова.

Практически одновременно создать эффект «вау» при помощи точно таких же сияющих туфлей решила и Кристина Асмус, которая примерила их с розовым брючным костюмом. Удивительно, но и с совершенно другим по смыслу нарядом эта обувь смотрелась восхитительно, что сразу же заметили поклонники актрисы.

К слову, Бузова уже не в первый раз засвечивается в обществе в одинаковой обуви с другими звездами. Ранее она представала в аналогичных черных туфлях с продюсером Яной Рудковской.