«Костюм и туфли бомбические!»: постройневшая Асмус вслед за Климовой отдала предпочтение припыленным тонам

Эвелина Хромченко недавно заметила, что дизайнеры по всему миру перестали бороться с любовью женщин к розовому цвету. И просто стали предлагать интересные сочетания с ним и оттенки. К примеру, сейчас в тренде припыленные неоновые тона и оттенок цикламена. Модно сочетать с розовым зеленый, серый, синий цвет, великолепно смотрится серебристый.

больше по теме После свидания с Давой Бузова в трендовой прическе «розетки» отправилась в ресторан с мамой Не забыла певица и про модные шорты с завышенной талией.

«Розовый цвет больше не является цветом инфантильности и глупости и вполне себе может быть в гардеробе как мужчин, так и девушек», — в беседе с нашим корреспондентом заметила и бютимэйкер-стилист Марина Корабель.

Нежная блондинка Кристина Асмус прислушалась к советам специалистов и приобрела розовый костюм в его слегка припыленном варианте, подобрав к нему серебристые туфли-лодочки. Имидж-стилист Ольга Трофимова рассказала Teleprogramma.pro, что такие модели сразу задают особый тон наряду, делая его более строгим и элегантным. Пришелся образ по вкусу и почитателям таланта Кристины.

«Костюм и туфли бомбические!», «Какая вы милая!», «Невероятная красавица, розовый вам очень к лицу», «Какой аутфит шикарнейший», — написали фолловеры в Сети.

Отметим, что припыленные варианты оттенков все активнее появляются в гардеробах современных модниц. К примеру, Екатерина Климова приобрела сразу несколько нарядов такого рода: тренч, платье-рубашку и жакет.

Что касается образа Кристины, то многие также заметили, что актриса стала еще стройнее. «Совсем тростиночка!», «Кристина похудела», «Барби», — отметились комментаторы.

Напомним, ранее звезда жаловалась, что в самоизоляции значительно поправилась, например, на программу «Вечерний Ургант» она еле смогла натянуть брючный костюм, который купила до пандемии.