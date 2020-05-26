Вкусы совпали: Рудковская и Бузова засветились в одинаковых туфлях

До сих пор не доказано, влияет ли цвет волос на мышление или состояние души. Однако в народе по-прежнему гуляет великое множество шуток про блондинок. Тем не менее то, что вкусы у них частенько совпадают, — факт.

Взять хотя бы таких знаменитостей, как Ольга Бузова и Яна Рудковская. Казалось бы, что между ними общего, кроме цвета волос? А вот и нет, накануне звезды появились на публике практически одновременно в одинаковых туфлях. Нет, здесь не совпали модели, цвет или принт. Обувь – абсолютно идентична.

Ведущая «Дома-2» предстала в студии RU.TV в total black look, примерив мини-юбку и футболку с крупными пуговицами, а также в туфельках с декоративными элементами в виде крупных золотых листьев.

И абсолютно такая же обувь оказалась на ногах у Яны Рудковской, которая порадовала своих подписчиков очередным вайном. Примечательно, что на продюсере тоже был надет черный коротеньки наряд.