«Выглядит великолепно»: Бузова выбрала для ужина в ресторане серебристое корсетное платье с чашками

Ольга Бузова сходила на свидание с Давидом Манукяном в один из новых ресторанов Москвы. Ведущая для выхода в свет подобрала особенный наряд, который подчеркнул все достоинства ее изящной фигуры.

«Красотка, шикарно выглядишь», — не смог удержаться от комплимента ее возлюбленный.

Имидж-стилист Ольга Трофимова вполне согласилась с выводами блогера – действительно певица выглядела в этом вечернем наряде неподражаемо. В чем его секрет эксперт пояснила Teleprogramma.pro.

«Роскошное платье-бюстье, плотно прилегающее к фигуре, имеет корсетный тип с чашками и серебристый блеск – это мегасоблазнительный вечерний образ. Еле уловимая полоска придает платью изысканность. За счет полоски мерцающий эффект платья смотрится сильнее и элегантнее. Ольга подобрала к платью лаконичные лодочки в таком же цветовом решении, что придало событию торжественность. Подобные туфли всегда создают немного пафосный настрой. В босоножках образ смотрелся бы воздушнее, а лодочки дают эффект «вау». Также замечу, что металлизированный оттенок платья гармонирует с тоном кожи Ольги. Его легкое свечение передается на нее, благодаря этому звезда выглядит великолепно в вечернем освещении ресторана», — рассказала собеседница изданию.

Справка Teleprogramma.pro

Ольга Трофимова — профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шопер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», имеет более чем десятилетний опыт работы.