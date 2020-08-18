Дочь Легкоступовой назвала дату прощания с певицей

С Валентиной Легкоступовой простятся на Троекуровском кладбище

Стала известна дата прощания с певицей Валентиной Легкоступовой. Дочь артистки Анетта Бриль — дочь знаменитости рассказала, что церемония состоится в четверг, 20 августа.

«Прощание будет в 12 часов в четверг в Троекурово», — сообщила наследница в беседе с 5-tv.ru.

В полдень родные и близкие Легкоступовой соберутся на траурную церемонию. После тело предадут земле, но где именно похоронят певицу, Бриль не указала. Вполне возможно, что ее могила будет на Троекуровском кладбище столицы.

Валентна Легкоступова умерла 14 августа в больнице. Она так и не пришла в сознание, несмотря на сложную операцию, которую провели врачи.

Известно, что в последние годы жизни знаменитость злоупотребляла спиртным вместе со своим возлюбленным Юрием Фирсовым.

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Накануне госпитализации Бриль нашла пару в состоянии сильного алкогольного опьянения и отвезла их в наркологию. Мужчину смогли реанимировать, а женщина впала в кому.

Вскоре выяснилось, что у нее серьезная черепно-мозговая травма. Сейчас по данному факту проводится проверка, представители силовых структур выясняют, при каких обстоятельства это могло произойти. Основная версия – несчастный случай.

Накануне Юрий Фирсов рассказал, что перед смертью потратил все свои сбережения на операцию для супруги, пишет сайт OA.