Нелепая смерть: Валентина Легкоступова умерла, не приходя в сознание

Валентина Легкоступова умерла в больнице, не приходя в сознание. Об этом сообщила ее дочь Анэтта Бриль в своем инстаграме. Певицы не стало в 15:30 по московскому времени. В реанимации Легкоступова была с 10 августа. Туда ее перевезли из наркологической клиники для экстренной операции.

Ранее Анэтта Бриль сделала заявление, в котором рассказала, как все происходило. Еще 6 августа она отправилась проведать маму, которая не отвечала на ее звонки. В квартире одного из спальных районов Москвы Анэтта увидела ее с мужем Юрием Фирсовым в состоянии алкогольного опьянения. Раньше певица не злоупотребляла, именно поэтому Бриль решила отвезти их обоих в наркологию.

На днях супруг Легкоступовой, Юрий Фирсов, рассказал о другом. По его словам, Валентина сама упала в ванной и ударилась там головой. Сначала все было в порядке, но через несколько дней после этого почувствовала недомогание, после чего они отправились в больницу. Тогда яхтсмен назвал все происходящее вокруг черным пиаром, потому что якобы певица уже чувствует себя нормально и готовится к выписке.

К слову, в деле Фирсов проходил как свидетель. Следователи рассматривали две версии произошедшего: либо Легкоступова упала сама, либо ей помогли. Но склонялись все-таки к тому, что травма была получена ей самостоятельно: потеряла равновесие и не удержалась. Осталось дождаться результатов экспертизы, которая должна быть готова в течение месяца.

В тот день, когда общественности стало известно, что с Легкоступовой случилась беда, выступил ее сын Матвей. Он во всем винил именно Фирсова, потому что считал, что тот хотел завладеть той самой квартирой в спальном районе столицы. По закону он мог на нее претендовать. По мнению Матвея, мать начала сильно пить именно после свадьбы с Юрием.

Анетта Бриль, которая 13 августа сделала официальное заявление, не считает Фирсова виновным. Она полностью полагается на результаты следствия.

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