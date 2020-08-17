Валентина Легкоступова перед комой успела сказать дочери, что с ней случилось

Дочь скончавшейся певицы Валентины Легкоступовой Анетта Бриль заявила, что перед тем, как та впала в кому, она переговорила со своей мамой. Как известно, именно Бриль обнаружила родительницу в квартире и повезла в больницу, так как у той были серьезные травмы. Звезда сказала дочери, что упала в ванной сама.

Ранее муж Легкоступовой, яхтсмен Анатолий Фирсов, также сказал правоохранителям, которые в связи со смертью звезды проводят проверку, что она сама упала в ванной комнате и ударилась головой. Эта травма, как позже выяснилось, стала фатальной.

Кстати, соседи отметили, что Легкоступова и ее муж действительно любили выпить. Однако вели себя они мирно и драк не устраивали. Не так давно прошел слух, что Анатолий Фирсов якобы вообще похищен. Правоохранители уже сказали, что это неправда. Подобные слухи распускают, чтобы привлечь внимание к ток-шоу, куда, скорее всего, обязательно придет мужчина, сообщает «МК».

Напомним, что Валентине Легкоступовой, исполнительнице легендарного хита «Ягода-малина», на момент смерти было всего 54 года. Несколько месяцев назад она в третий раз вышла замуж. Ее избранником стал яхтсмен Анатолий Фирсов.