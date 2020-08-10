Стало известно, какой подарок готовит Меган Маркл ко дню рождения принца Гарри

До дня рождения принца Гарри еще чуть более месяца, а Меган уже вовсю готовит ему подарки. 15 сентября герцог Сассеский отметит свое 36-летие и, судя по всему, от души поселится. Маркл с большой ответственностью подходит к процессу приготовления и даже подняла свои былые знакомства.

Как сообщает Express, Меган планирует организовать вечеринку в доме музыкального продюсера Дэвида Фостера, кстати, очень популярного в США специалиста. Актриса познакомила мужа с ним еще в Британии, когда случайно встретила свою одноклассницу в сопровождении Фостера. Связь решили поддерживать. А после того, как Меган и Гарри перебрались в США, они и вовсе сдружились.

Недавно стало известно, что принц Гарри тоже основательно подготовился ко дню рождения Меган. 4 августа ей исполнилось 39. Герцог испек шоколадный торт, собственноручно смастерил рамку для фотографий и подарил новое ожерелье.