«В поисках свободы»: мир в ожидании книги от Меган Маркл и принца Гарри

Биографическая книга Меган Маркл и принца Гарри «В поисках свободы» станет доступна общественности 11 августа. Работали над ней журналисты Омид Скоби и Кэролайн Дюран. В процессе написания они имели возможность общаться с близкими людьми герцогов Сассекских. Кроме того, проводили много времени в компании Меган и Гарри и, по слухам, записали с ними тайное интервью.

Еще до выхода в свет биографии в разных изданиях были опубликованы некоторые ее отрывки. В одном из них речь шла о первых шагах в сближении будущих супругов. Выяснилось, что в переписке с Меган Гарри использовал эмодзи приведения, а не стандартные улыбающиеся смайлики.

Отец Меган ознакомился с книгой заранее. После прочтения он отказался от общения с дочерью и ее семьей. 76-летнего Томаса Маркла рассердило написанное. Он утверждал, что не получал звонков и сообщений от Меган с приглашениями на свадьбу, потому что лежал в больнице.

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