«Неземная красавица»: Климова запечатлелась в цветах, сделав эффектный акцент на глаза

Удивительно, но одной из самых привлекательных актрис отечественного кинематографа, Екатерине Климовой, на заре ее карьеры некогда советовали подкорректировать нос и уши. Дескать, так она будет выглядеть лучше и ей поступит больше предложений о работе. К счастью, звезда отказалась от таких сомнительных изменений.

Жизнь и ее карьера доказали: важно любить себя таким, какой ты есть, но при этом не забывать подчеркивать свои достоинства. Исполнительницу главной роли в сериале «Бедная Настя» всегда выгодно выделяет хрупкость своей фигуры, тонкую талию и фантастические глаза оливкового цвета.

На фоне каштановых волос, которые она, к слову, красит сама в домашних условиях, глаза смотрятся особенно выразительными. Не забывает актриса и про правильно подобранный гардероб. Недавно она предстала в лонгсливе цвета свежей травы, который стал необычайно популярен в этом сезоне. От этого наряда ее глаза засияли с удвоенной силой.

А на последнем фото в Instagram она запечатлена на фоне сиреневых цветов, которые тоже составляют великолепный контраст с ее яркими чертами лица. Не удивительно, что блог артистки полон восторженных комментариев.