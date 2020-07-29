«Стильная королева»: Екатерина Климова в нежном лонгсливе цвета свежей травы запечатлелась на прогулке

42-летнюю актрису часто называют иконой стиля, не удивительно – даже в самых простых одеяниях она выглядит, как настоящая королева. Звезда отлично знает свои достоинства и успешно их акцентирует.

Обладая хрупкой фигурой и выразительными глазами зеленого цвета, она нередко подбирает наряды, в которых выглядит еще стройнее и ярче. Вот и на этот раз артистка появилась на прогулке в лаконичном лонгсливе свободного кроя актуального оттенка свежей травы.

Тренд-аналитик московского ЦУМа Максим Зарипов останавливался на этом тоне в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, замечая, что наряду с мятным он стал этим летом ультрамодным. Также актуальны рубиновый, горчичный, желтый, ярко-синий, белый цвета, пастельные оттенки, кофе с молоком, латте и мокко.

Поклонники Климовой, увидев фотографию своей любимицы в Сети, были восхищены ее образом, заметив, что в нем ее колдовские глаза стали еще более заметными.