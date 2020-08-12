Состояние ухудшилось: 54-летнюю Валентину Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ

54-летняя Валентина Легкоступова, которую многие помнят как исполнительницу хита «Ягода-малина», в настоящее время находится в больнице под присмотром врачей. Как выяснилось, эстрадную певицу госпитализировали с тяжелой черепно-мозговой травмой. Пока не известно, каким образом артистка ударилась головой. Как сообщает один из Telegram-каналов, заслуженную артистку России подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Судя по всему, состояние знаменитости ухудшилось.

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По одной из существующих версий, которую выдвинули близкие Валентины Валерьевны, в произошедшей с ней трагедии виноват никто иной, как муж — яхтсмен Юрий Фирсов. Сообщается, что якобы из-за него Легкоступова пристрастилась к спиртным напиткам. Также поговаривают, что именно избранник артистки мог поднять на нее руку. В результате чего певица и получила тяжелейшую травму головы. Но сам Фирсов все эти домыслы отрицает. Мужчина настаивает на том, что его жена и без того часто падала дома по неосторожности. Фирсов дал понять, что все случившееся всего лишь последствие несчастного случая, к которому он не имеет никакого отношения, пишет «СтарХит».

В интервью с изданием муж Валентины Легкоступовой рассказал о том, что все произошло еще около недели тому назад. Певица просто упала в ванной. Именно тогда она и получила травму головы, около двух дней артистка провела дома и чувствовала себя хорошо. Однако позже ее состояние стало ухудшаться. Тогда-то знаменитости и вызвали скорую. Прибывшие врачи настояли на госпитализации. Фирсов утверждал, что его жена находилась в сознании и ни о какой коме не было и речи.